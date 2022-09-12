«Ювентус» хочет оформить трансфер бразильского защитника

Бразильский центральный защитник Игор Жулио, правами на которого владеет «Фиорентина», находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

По данным источника, «старая синьора» собирается оформить переход 24-летнего игрока в январское трансферное окно. Действующее трудовое соглашение защитника с «фиалками» рассчитано до лета 2024 года, а его рыночная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Жулио поучаствовал в трех поединках за флорентийскую команду, не отметившись голевыми действиями.