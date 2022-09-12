Костакурта похвалил «Милан»

В шестом туре итальянского чемпионата «Милан» съездил в Геную, где с трудом обыграл «Сампдорию», почти целый тайм отыграв вдесятером. Бывший полузащитник «Милана» Алессандро Костакурта нахваливает «россонери», назвав эту победу «на характере».

- Это очень важная победа «Милана». После удаления Леау последовал ответный гол. «Россонери» смогли забить еще, и это было крайне важно. Это победа на характере, она придаст чемпионам еще больше уверенности в себе, - считает Костакурта, цитируемый ITASportPress.

В следующем туре «Милан» примет в домашнем матче прямого конкурента - «Наполи».