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Чемпионат Италии. Серия А

Португалец Бету из «Удинезе» повторил свершение Бирхоффа

 
11 Сентября 2022 • 21:54 Комментировать
Сассуоло
1:3
Удинезе
окончен

Продолжает уверенно выступать в Серии А «Удинезе» - после поражения от «Милана» в стартовом матче сезона команда выиграла четыре матча и еще один раз сыграла вничью. В шестом туре повержен был крепкий «Сассуоло», при этом основные события в матче произошли в конце, ибо еще за 15 минут до финального свистка «Сассуоло» вел в счете.

Но вышедший на замену португалец Бету забил два мяча, еще один добавил Самарджич, и в итоге «Удинезе» выиграл 3:1.

Ну а Бету стал первым с 1998-го года игроком «Удинезе», который забил два мяча после выхода на замену. Тогда это удалось знаменитому Оливеру Ьирхоффу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Оливер Бирхофф Бету
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окончен Сассуоло 1:3 Удинезе 0.00 0.00 0.00
окончен Болонья 2:1 Фиорентина 1.12 6.30 100.00
окончен Лечче 1:1 Монца 20.00 1.04 31.00
окончен Лацио 2:0 Верона 1.65 4.15 5.10
Идет 57 минута Ювентус 1:2 Салернитана 1.50 4.15 6.90
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