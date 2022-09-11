Португалец Бету из «Удинезе» повторил свершение Бирхоффа

Продолжает уверенно выступать в Серии А «Удинезе» - после поражения от «Милана» в стартовом матче сезона команда выиграла четыре матча и еще один раз сыграла вничью. В шестом туре повержен был крепкий «Сассуоло», при этом основные события в матче произошли в конце, ибо еще за 15 минут до финального свистка «Сассуоло» вел в счете.

Но вышедший на замену португалец Бету забил два мяча, еще один добавил Самарджич, и в итоге «Удинезе» выиграл 3:1.

Ну а Бету стал первым с 1998-го года игроком «Удинезе», который забил два мяча после выхода на замену. Тогда это удалось знаменитому Оливеру Ьирхоффу.