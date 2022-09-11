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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти рассказал, кто разрушил его брак

 
11 Сентября 2022 • 19:18 Комментировать
Эмполи
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Рома
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12.09 21:45

Легендарный Франческо Тотти рассказал подробности своего расставания с Илари Блази - бывшей супругой, с которой он состоял в браке 17 лет. Согласно первоначальным слухам, развод случился из--за измен Тотти, однако он в интервью рассказал, что все на самом деле было наоборот.

- Я читал разные сенсации на эту тему, в том числе и то, что все случилось только из-за меня. А это не так. Я хочу прояснить этот момент, после чего буду молчать. В сентябре прошлого года мне начали говорить о том, что у Илари появились другие мужчины - именно так, даже не один. Я проверил ее телефон и понял, что есть такая персона, как Алессия - ее парикмахер. Она и сводила Илари с другими мужчинами. Я никому не рассказывал о том, что прочитал, о боли, даже своему лучшему другу Вито скале, с которым мы вместе с 11 лет. Она врала мне, говорила, что ей надо задержаться в Милане, в Риме. А я делал вид, что верю, и страдал, страдал как собака, - цитирует Тотти Corriere della Sera. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти
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