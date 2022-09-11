Леау похвалил «Милан» за то, что команда выиграла матч даже после удаления

В шестом туре итальянской Серии А «Милан» одержал непростую победу над «Сампдорией», несмотря на то, что почти весь второй тайм играл вдесятером. Самый результативный нападающий «Милана» Рафаэл Леау получил красную карточку. После игры он поздравил своих партнеров за то, что довели матч до победы даже несмотря на эту ситуацию.

- Вопреки всему, командный дух доселе был самым нашим сильным качеством. Доказали это еще раз. Несмотря на мое удаление, мы не сдались и продолжили искать пути к победе, - написал Леау в социальных сетях.

В следующем, седьмом туре итальянского чемпионата «Милан» примет дома «Наполи».