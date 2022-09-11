​Тотти рассказал о своей депрессии

Известный в прошлом итальянский футболист Франческо Тотти рассказал, как страдал от депрессии.

«Настоящий кризис разразился в марте-апреле прошлого года. Но я страдал и раньше. Сначала из-за ухода из футбола, затем из-за смерти отца от коронавируса. Мне тоже было тяжело, когда я болел. Но жены не было рядом.

Когда семья рушится, виноваты оба. Я должен был больше времени проводить с ней. Но я не изменял ей первый, это неправда.

В сентябре прошлого года до меня стали доходить слухи об Илари. Я получал информацию от людей, которым доверял. Я стал подозревать её. Я проверил телефон и увидел там некоторые сообщения.

До того момента это были просто слухи. Но затем я понял: «Вот доказательства. Факты». Это привело меня в депрессию. Я делал вид, что ничего не произошло, но это был уже не я, а кто-то другой. Я выбрался благодаря Ноэми», - сказал Тотти в интервью Corriere della Sera.

Франческо Тотти и Илари Блази разошлись летом. Сейчас Император состоит в отношениях с Ноэми Бокки.