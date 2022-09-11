Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Тотти рассказал о своей депрессии

 
11 Сентября 2022 • 18:25 Комментировать

Известный в прошлом итальянский футболист Франческо Тотти рассказал, как страдал от депрессии.

«Настоящий кризис разразился в марте-апреле прошлого года. Но я страдал и раньше. Сначала из-за ухода из футбола, затем из-за смерти отца от коронавируса. Мне тоже было тяжело, когда я болел. Но жены не было рядом.

Когда семья рушится, виноваты оба. Я должен был больше времени проводить с ней. Но я не изменял ей первый, это неправда.

В сентябре прошлого года до меня стали доходить слухи об Илари. Я получал информацию от людей, которым доверял. Я стал подозревать её. Я проверил телефон и увидел там некоторые сообщения.

До того момента это были просто слухи. Но затем я понял: «Вот доказательства. Факты». Это привело меня в депрессию. Я делал вид, что ничего не произошло, но это был уже не я, а кто-то другой. Я выбрался благодаря Ноэми», - сказал Тотти в интервью Corriere della Sera.

Франческо Тотти и Илари Блази разошлись летом. Сейчас Император состоит в отношениях с Ноэми Бокки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Илари Блази
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аталанта 1:1 Кремонезе 1.35 5.30 8.50
окончен Болонья 2:1 Фиорентина 1.12 6.30 100.00
окончен Лечче 1:1 Монца 20.00 1.04 31.00
окончен Сассуоло 1:3 Удинезе 0.00 0.00 0.00
Идет 47 минута Лацио 0:0 Верона 1.65 4.15 5.10
11.09  21:45 Ювентус ... Салернитана 1.50 4.15 6.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
19:18 · Италия. Серия А
Тотти рассказал, кто разрушил его брак
18:57 · Италия. Серия А
Леау похвалил «Милан» за то, что команда выиграла матч даже после удаления
18:25 · Италия. Серия А
​Тотти рассказал о своей депрессии
18:04 · Италия. Серия А
«Болонья» и «Удинезе» отпраздновали волевые победы
15:26 · Италия. Серия А
«Аталанта» упустила единоличное лидерство по итогам домашнего матча с аутсайдером
12:22 · Италия. Серия А
Аллегри сообщил плохие новости по возвращению Кьезы 2
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хотел заменить Бернарду Силву Полем Погба
09:54 · Италия. Серия А
«Рома» не может договориться с Дзаньоло о новом контракте
09:48 · Италия. Серия А
Мотта возглавил «Болонью»
09:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА рассказал об интересе «Аталанты»
08:39 · Италия. Серия А
«Наполи» предложил новый контракт Мерету
06:52 · Италия. Серия А
Спаллетти высказался о своём удалении в матче Серии А
05:02 · Италия. Серия А
Пиоли: «Просил Леау быть чуть осторожнее»
04:18 · Италия. Серия А
Пиоли: «Победили потом и кровью»
04:07 · Италия. Серия А
Тренер «Сампдории» ропщет на судейство
Все новости
Рекомендуем