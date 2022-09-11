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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри сообщил плохие новости по возвращению Кьезы

 
11 Сентября 2022 • 12:22 Комментировать

Восстановление атакующего полузащитника туринского «Ювентуса» Федерико Кьезы затянется до начала следующего года. Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

Как сообщает Football-Italia, вингер вернется в строй в январе. В данный момент Федерико залечивает травму крестообразных связок колена.

В прошлом сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Италии, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

Срок действующего трудового соглашения Кьезы с туринским клубом рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Федерико Кьеза
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