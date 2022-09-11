Аллегри сообщил плохие новости по возвращению Кьезы

Восстановление атакующего полузащитника туринского «Ювентуса» Федерико Кьезы затянется до начала следующего года. Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

Как сообщает Football-Italia, вингер вернется в строй в январе. В данный момент Федерико залечивает травму крестообразных связок колена.

В прошлом сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Италии, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

Срок действующего трудового соглашения Кьезы с туринским клубом рассчитан до середины 2025 года.