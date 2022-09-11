Пиоли: «Просил Леау быть чуть осторожнее»

В шестом туре «Милан» гостил в Генуе у местной «Сампдории», и, поведя в счете в первом тайме, умудрился остаться вдесятером в начале второй половины игры после удаления Леау.

Португальский футболист боролся за мяч и хотел сделать финт, но не совсем удачно, попав в лицо сопернику. За это ему показали вторую желтую карточку с соответствующими последствиями.

- Обычно, если нападающий владеет мячом и оберегает его, то защитника случае контакта несет ответственность. Жаль, я просил в перерыве Леау быт осторожнее, но он захотел сделать тот финт, - цитирует Пиоли итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.