Пиоли: «Победили потом и кровью»

В шестом туре «Милан» гостил в Генуе у местной «Сампдории», и, поведя в счете в первом тайме, умудрился остаться вдесятером в начале второй половины игры после удаления Леау. После этого миланцы пропустили гол, но потом сумели заработать пенальти, который реализовал Жиру. В итоге клуб Стефано Пиоли удержал победу.

- Мы выстрадали победу, отлично сыграли первый тайм, но потом пришлось стиснуть зубы. «Ювентус» и «Лацио» не смогли выиграть тут, у нас был нелегкий матч. Мы старались меньше ошибаться тактически и это получилось, - цитирует наставника чемпионов Италии итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.