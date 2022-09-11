Тренер «Сампдории» ропщет на судейство

В шестом туре «Милан» гостил в Генуе у местной «Сампдории», и, поведя в счете в первом тайме, умудрился остаться вдесятером в начале второй половины игры после удаления Леау. Это помогло «Сампдории» сравнять счет, но в итоге арбитр назначил пенальти в пользу «Милана» и Жиру забил победный гол. Наставник «Сампдории» Марко Джампаоло очень недоволен судейством - под конец матча его даже удалили с поля.

- Я разочарован произошедшим, мы могли добиться результата против очень хорошей команды. После удаления Леау арбитр начал свистеть только в одну сторону. Пенальти, сомнительные желтые карточки... Такое судейство и вывело, в конце концов, из себя как меня, так и моих игроков, - цитирует Джампаоло ITASportPress.