Дзофф нахваливает Меньяна

Легендарный голкипер итальянской сборной Дино Дзофф высоко ценит своего коллегу по ремеслу из «Милана» - Майка Меньяна. Французский вратарь появился в команде вместо Джанлуиджи Доннаруммы, и, хотя Дзофф высоко ценит и Доннарумму, он признал, что команда ничего не потеряла от замены.

- Он великолепен, и в недавнем дерби тоже был превосходен. Меньян - уже сформировавшийся, полноценный голкипер. Он обладает лидерскими качествами. «Милан» ничего не потерял от ухода Доннаруммы, хотя «ПСЖ» также получил очень молодого и сильного вратаря, - цитирует Дзоффа французское издание L'Equipe.