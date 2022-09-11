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Чемпионат Италии. Серия А

Дзофф нахваливает Меньяна

 
11 Сентября 2022 • 03:35 Комментировать
Сампдория
1:2
Милан
окончен

Легендарный голкипер итальянской сборной Дино Дзофф высоко ценит своего коллегу по ремеслу из «Милана» - Майка Меньяна. Французский вратарь появился в команде вместо Джанлуиджи Доннаруммы, и, хотя Дзофф  высоко ценит и Доннарумму, он признал, что команда ничего не потеряла от замены.

- Он великолепен, и в недавнем дерби тоже был превосходен. Меньян - уже сформировавшийся, полноценный голкипер. Он обладает лидерскими качествами. «Милан» ничего не потерял от ухода Доннаруммы, хотя «ПСЖ» также получил очень молодого и сильного вратаря, - цитирует Дзоффа французское издание L'Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дино Дзофф Майк Меньян
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