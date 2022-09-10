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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» в меньшинстве забил победный гол в ворота «Сампдории»

 
10 Сентября 2022 • 23:49 Комментировать
Сампдория
1:2
Милан
окончен

В шестом туре Серии А «Милан» гостил у «Сампдории» и оказался в непростой ситуации на 47-й минуте после удаления с поля Рафаэла Леау. За красной карточкой пришел ответный гол Филипа Джуричича, который сравнял счет (на шестой минуте Жуниор Мессьяс открыл счет). Даже в меньшинстве при более-менее равной игре чемпионы вырвали-таки победу. Оливье Жиру стал автором решающего гола, реализовав 11-метровый.

«Милан» с 14 очками вышел на первое место, у его соперника всего два пункта.

Протокол игры  
Сампдория1:2Милан
  6'Мессьяс Жуниор (0:1)
(1:1) Джуричич Филип57'  
  67'Жиру Оливье (1:2)
Аудеро ЭмильБерешиньски Бартош 59' (Габбьядини Маноло ( 59') Феррари Алекс  54'Мурильо ДжейсонАуджелло Томмазо  90'Вильяр Гонсало  66' 86' (Виейра Ронни ( 86') Лерис Мехди  90'Ринкон ТомасСабири АбдельхамидДжуричич Филип 78' (Квальярелла Фабио ( 78'  90') Капуто Франческо 78' (Верре Валерио ( 78')
Запасные: Амионе БруноКонти АндреаРавалья НиколаЙепес ЖерарПуссетто ИгнасиоМурру Никола
Меньян МайкКалабрия ДавидеКьяер СимонКалюлю ПьерТео ЭрнандесТонали СандроПобега Томмазо 78' (Вранкс Астер ( 78') Мессьяс Жуниор 59' (Томори Фикайо ( 59') Де Кетеларе Шарль 71' (Беннасер Исмаэль ( 71') Леау Рафаэл  17'  47'Жиру Оливье
Запасные: Тиау МаликБакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеДест СерджиноДиас БраимАдли ЯсинТатарушану ЧиприанСалемакерс АлексисМиранте Антонио
10 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".

Видео

0:1. Гол Жуниора Мессиаса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Жуниора Мессиаса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Джуричич попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
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Отмененный гол Шарля де Кетеларе (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Отмененный гол Шарля де Кетеларе (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удаление Леау (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удаление Леау (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Филипа Джуричича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Филипа Джуричича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол с пенальти Оливье Жиру (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол с пенальти Оливье Жиру (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сампдория
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окончен Интер Милан 1:0 Торино 1.50 4.50 6.30
окончен Сампдория 1:2 Милан 6.40 4.50 1.50
11.09  13:30 Аталанта ... Кремонезе 1.32 5.40 9.50
11.09  16:00 Лечче ... Монца 2.30 3.30 3.25
11.09  16:00 Сассуоло ... Удинезе 2.65 3.50 2.60
11.09  16:00 Болонья ... Фиорентина 2.95 3.35 2.40
11.09  19:00 Лацио ... Верона 1.60 4.20 5.30
11.09  21:45 Ювентус ... Салернитана 1.40 4.60 8.00
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