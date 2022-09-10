«Милан» в меньшинстве забил победный гол в ворота «Сампдории»

В шестом туре Серии А «Милан» гостил у «Сампдории» и оказался в непростой ситуации на 47-й минуте после удаления с поля Рафаэла Леау. За красной карточкой пришел ответный гол Филипа Джуричича, который сравнял счет (на шестой минуте Жуниор Мессьяс открыл счет). Даже в меньшинстве при более-менее равной игре чемпионы вырвали-таки победу. Оливье Жиру стал автором решающего гола, реализовав 11-метровый.
«Милан» с 14 очками вышел на первое место, у его соперника всего два пункта.
Протокол игры
|6'Мессьяс Жуниор (0:1)
|(1:1) Джуричич Филип57'
|67'Жиру Оливье (1:2)
Аудеро Эмиль•Берешиньски Бартош59' (Габбьядини Маноло (59') •Феррари Алекс• 54'Мурильо Джейсон•Ауджелло Томмазо• 90'Вильяр Гонсало 66'86' (Виейра Ронни (86') •Лерис Мехди• 90'Ринкон Томас•Сабири Абдельхамид•Джуричич Филип78' (Квальярелла Фабио (78') • 90'Капуто Франческо78' (Верре Валерио (78')
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Кьяер Симон•Калюлю Пьер•Тео Эрнандес•Тонали Сандро•Побега Томмазо78' (Вранкс Астер (78') •Мессьяс Жуниор59' (Томори Фикайо (59') •Де Кетеларе Шарль71' (Беннасер Исмаэль (71') •Леау Рафаэл 17'• 47'Жиру Оливье
10 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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