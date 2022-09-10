«Милан» в меньшинстве забил победный гол в ворота «Сампдории»

В шестом туре Серии А «Милан» гостил у «Сампдории» и оказался в непростой ситуации на 47-й минуте после удаления с поля Рафаэла Леау. За красной карточкой пришел ответный гол Филипа Джуричича, который сравнял счет (на шестой минуте Жуниор Мессьяс открыл счет). Даже в меньшинстве при более-менее равной игре чемпионы вырвали-таки победу. Оливье Жиру стал автором решающего гола, реализовав 11-метровый.

«Милан» с 14 очками вышел на первое место, у его соперника всего два пункта.

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