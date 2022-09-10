Тони считает, что Серия А продолжает деградировать

Бывший итальянский бомбардир Лука Тони считает, что итальянская Серия А продолжает деградировать и становится все менее и менее привлекательной для иностранных игроков.

- «Ювентус» очень хорошо поработал на трансферном рынке, также и «Милан» - там есть четкое представление того, что нужно команде. Я был бы разочарован, если бы «Наполи» согласился обменять Осимхена на Роналду. Но, к сожалению, в Серию А в целом приходят лишь игроки, которые потерпели неудачи в других местах либо находятся в заключительной фазе своей карьеры, - сокрушается бывший чемпион мира в интервью Sportweek.