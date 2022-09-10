​Кураньи не согласен с тем, что Кокорин стал антирекламой российского футбола

Александр Кокорин провалился в Италии. Оказавшись полтора года назад в «Фиорентине», российский нападающий больше времени проводил в лазарете, чем на поле. Когда Кокорину выпадал шанс проявить себя, он ничем интересным не запоминался. В футболке «фиалок» россиянин так и не отметился ни одним результативным действием.

По поводу провала Александра Кокорина высказался его бывший одноклубник Кевин Кураньи. Немец участвовал в осуществлении сделки по переходу форварда в «Арис».

«Слова про то, что Кокорин в Италии показал антирекламу российского футбола? Я не согласен с этим. Очень непросто попасть в атмосферу не того менталитета», - высказался Кураньи, чьи слова приводит «РИА Новости».