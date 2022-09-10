​Камоцци не удивляют успехи Кварацхелии в Италии

Хвича Кварацхелия прекрасно начал свой футбольный путь в Италии. Полузащитника «Наполи» накануне признали лучшим игроком Серии А по итогам августа.

На успехи Кварацхелии в итальянском футболе отреагировал Франко Камоцци, который ранее был советником Леонида Федуна в «Спартаке».

«Безусловно, Кварацхелия хорошо адаптировался в чемпионате Италии. Но для меня это вообще неудивительно. Я работал в «Спартаке» 6 лет. Я видел, что может Хвича», - высказался Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Хвича Кварацхелия ранее в России выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».