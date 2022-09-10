Паредес объяснил, почему выбрал «Ювентус»

Хавбек туринского «Ювентуса» Леандро Паредес рассказал, что повлияло на его решение присоединиться к «старой синьоре».

«Когда я узнал, что ди Мария продолжит карьеру в Турине, мы сразу же начали обсуждать мой трансфер в этот клуб. Я обговорил это с моими близкими, после чего были приложены максимальные усилия для этого перехода. Мне хотелось вернуться в Италию. Я рад, что все получилось», - передает слова аргентинца Lequipe.

«Ювентус» арендовал 28-летнего полузащитника у французского «ПСЖ» с правом последующего выкупа.

Леандро дебютировал за новую команду в матче групповой стадии Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).