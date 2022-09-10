Кварацхелия стал трансферной целью «Реала»

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия обратил на себя внимание мадридского «Реала». «Сливочные» поражены успешной игрой новичка неаполитанского клуба и хотят заполучить 21-летнего игрока.

Согласно данным журналистов Fichajes, «королевский клуб» продолжит следить за игрой грузина в течение нынешнего сезона. «Реал» планирует сделать предложение по Кварацхелии летом следующего года. В Мадриде рассматривают Хвичу в качестве альтернативы испанцу Марко Асенсио, контракт которого истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А грузинский полузащитник отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в пяти матчах.