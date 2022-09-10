Пиоли: «Сампдория» очень мотивирована»

В шестом туре чемпионата Италии идущему пока что без поражений «Милану» предстоит сыграть не с самым сильным соперником - «Сампдорией». Тем не менее, наставник «Милана» Стефано Пиоли считает генуэзцев раненым зверем - команда, по его словам, будет сражаться на своем поле до последнего, как это было в матче с «Лацио», когда «Сампдория» ушла от поражения на последней минуте.

- Соперник мотивирован, соперник нацелен на успех после предыдущих неудач. Мы понимаем, что нас ждет. Пока мы хорошо настраивались на матчи, за исключением встречи с «Удинезе» - самой первой, - цитирует наставника «Милана» издание La Gazzetta Dello Sport.