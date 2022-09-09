Тонали: «Все знают, насколько сильна моя любовь к «Милану»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали, продливший с клубом контракт, обратился к болельщикам «россонери».

Сегодня «Милан» официально объявил о подписании нового пятилетнего контракта с хавбеком. Тонали будет зарабатывать вдвое больше, чем по прежнему договору, – 3 млн евро в год.

«Я очень рад продлению своего контракта с «Миланом», – приводит слова 22-летнего футболиста официальный аккаунт клуба в социальных сетях. – Всем известно, насколько сильна моя любовь к цветам «Милана». Благодарю вас за поддержку, с ней наша команда может добиться многого», – заключил итальянец.

Напомним, что до перехода в «Милан» Тонали был близок к трансферу в «Интер», однако настоял на сделке с «россонери».