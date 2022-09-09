Полузащитник «Милана» Сандро Тонали поставил подпись под новым долгосрочным договором с клубом.

Соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до июня 2027 года. В «Милане» считают Тонали одной из важнейших фигур в проекте. По информации инсайдера Николо Скиры, по новому контракту хавбек будет зарабатывать 3 млн евро в год.

Сандро Тонали оказался в «Милане» в 2020 году, перебравшись из «Брешии». На счету молодого итальянца пять забитых мячей и четыре результативных паса в 87 матчах в составе «россонери» во всех турнирах. Согласно оценке Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет 50 млн евро.