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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил о продлении контракта с Тонали официально

 
09 Сентября 2022 • 21:37 Комментировать
Сампдория
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
Через 23 ч. 50 мин.

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали поставил подпись под новым долгосрочным договором с клубом.

Соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до июня 2027 года. В «Милане» считают Тонали одной из важнейших фигур в проекте. По информации инсайдера Николо Скиры, по новому контракту хавбек будет зарабатывать 3 млн евро в год.

Сандро Тонали оказался в «Милане» в 2020 году, перебравшись из «Брешии». На счету молодого итальянца пять забитых мячей и четыре результативных паса в 87 матчах в составе «россонери» во всех турнирах. Согласно оценке Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет 50 млн евро.

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Милан Сандро Тонали
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САМПДОРИЯ МИЛАН
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