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Чемпионат Италии. Серия А

​«У меня нет колена»: Сантон завершил карьеру в 31 год

 
09 Сентября 2022 • 18:26 Комментировать

Воспитанник «Интера» Давиде Сантон по завершению сезона 2021/2022 покинул «Рому» и обрёл статус свободного агента. 31-летний футболист решил завершить карьеру.

«Я вынужден повесить бутсы на гвоздь. Дело не в отсутствии предложений, а в том, что моё тело больше не может с этим справляться после стольких травм. Я не хотел, но вынужден завершить карьеру. Ничего не поделаешь, судя по многим анализам и консультациям. Того, что я могу ходить, недостаточно для профессионального спорта. Если бы я продолжал, мне бы понадобился протез.

Моё левое колено просто исчезло, его нет. Это мешает мне делать многие вещи. Правое колено уже оперировали трижды – удаляли хрящь, весь наружный мениск… Как только я хоть немного его напрягаю – оно опухает и не может сгибаться», - сказал Сантон Tuttomercatoweb.

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Евро-Футбол.Ру,
Давиде Сантон
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