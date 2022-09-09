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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет перехватить трансферную цель «Барселоны» и «Манчестер Сити»

 
09 Сентября 2022 • 11:29 Комментировать

Защитник Алехандро Гримальдо, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба.

Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, заполучить 26-летнего латераля в свои ряды намерен туринский «Ювентус». Руководство «старой синьоры» хочет подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Алехандро со стороны каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити».

Срок действующего контракта Гримальдо с «Бенфикой» рассчитан до середины следующего года. Его трансферный ценник равняется 20 миллионам евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус Алехандро Гримальдо
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