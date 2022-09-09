Моуринью отреагировал на смерть Елизаветы II

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Она скончалась в возрасте 96 лет.

«Я очень опечален этим известием, ведь не являюсь чужим человеком в Великобритании. Я прожил там много лет. Королева была невероятной личностью. Не знаю никого, кто бы ее не уважал», - передает слова португальского тренера Football-Italia.

Напомним, что Моуринью долгое время работал в Английской премьер-лиге. «Особенный» тренировал такие клубы, как «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

С 2021 года португальский специалист возглавляет «Рому».