Милинкович-Савич проводит 300-й матч за «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич отметил впечатляющий юбилей.

Сегодняшний поединок против голландского «Фейеноорда», проходящий в рамках Лиги Европы, стал для 27-летнего серба трёхсотым в составе команды. Хавбек появился на поле на 70-й минуте при счёте 4:1 в пользу римлян.

Милинкович-Савич защищает цвета «Лацио» с августа 2015 года. В общей сложности на его счету 58 забитых мячей и 49 голевых передач в составе «орлов» во всех турнирах. Ранее полузащитник играл в Бельгии за «Генк», а начинал карьеру в сербской «Войводине».

Летом слухи связывали Милинковича-Савича с переходом в один из английских топ-клубов.