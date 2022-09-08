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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан»: Флоренци прооперирован, он вернётся через 5 месяцев

 
08 Сентября 2022 • 18:40 Комментировать

Правый защитник «Милана» Алессандро Флоренци получил травму в конце августа в матче чемпионата Италии против «Сассуоло». У 31-летнего футболиста диагностировали серьёзное повреждение двуглавой мышцы левого бедра.

Флоренци пришлось перенести операцию. Хирургическое вмешательство проходило в Финляндии и было успешным. Уже в пятницу футболист вернётся в Италию, где начнёт процесс реабилитации. Ожидается, что на восстановление Флоренци понадобится пять месяцев. Об этом рассказывает пресс-служба «Милана».

Таким образом, Алессандро Флоренци может вернуться на поле в феврале.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Флоренци
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