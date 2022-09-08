​Балотелли хочет обратно в «Милан»

В летнее трансферное окно Марио Балотелли перебрался в швейцарский «Сьон» из турецкого «Адана Демирспор». Между тем, известный 32-летний форвард ответил на вопрос, за какой итальянский клуб он хотел бы играть.

«За «Милан». Мне нравится «Милан». Но мне нравится и «Интер». Это две самые красивые команды, в которых мечтает играть каждый ребёнок», - высказался Балотелли для DAZN.

По ходу своей карьеры Марио Балотелли успел поиграть за оба миланских топ-клуба. Если говорить о «Милане», то нападающий провёл за «россонери» 77 официальных матчей, в которых забил 33 гола и отдал 9 результативных передач.