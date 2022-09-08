Крунич подписал новый контракт с «Миланом»

Полузащитник «Милана» Рада Крунич подписал новый контракт продлил контракт со своим клубом до 2025 года. Об этом «россонери» официально сообщили на своём сайте.

28-летний полузащитник выступает за «Милан» с лета 2019 года, когда перешёл в команду из «Эмполи». В новом сезоне Крунич провёл всего один матч в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.

За свой период пребывания в «Милане» Крунич в прошлом сезоне выиграл с клубом Скудетто. Предыдущее соглашение «россонери» с полузащитником сборной Боснии и Герцеговины было рассчитано до конца нынешней кампании.