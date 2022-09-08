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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» начал искать замену Индзаги - есть четыре претендента

 
08 Сентября 2022 • 11:58 Комментировать (3)

Руководство миланского «Интера» недовольно выступлением команды на старте нынешнего сезона. Согласно сведениям журналистов Sportmediaset, «нерадзурри» задумались над отставкой Симоне Индзаги с поста главного тренера команды.

В шорт-лист потенциальных преемников итальянского наставника включены сразу несколько известных специалистов: Маурисио Почеттино, Марсело Бьелса, Роберто де Дзерби и Клаудио Раньери.

Накануне «Интер» неудачно стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов, потерпев домашнее поражение от «Баварии» со счетом 0:2.

В Серии А «нерадзурри» занимают лишь восьмое место после пяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Клаудио Раньери Симоне Индзаги Маурисио Почеттино Марсело Бьелса Роберто де Дзерби
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Комментарии (3)
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3Tituli
08 Сентября 2022 в 13:02
Не уволят они Индзаги - ему надо неустойку платить+новому тренеру платить з/п, а у Интера денег нет)))
Разговор ни о чем))) Им дешевле нанять киллера...
Misha_diablo_football
08 Сентября 2022 в 12:15
осеннея тренерская лихорадочная чихарда продолжается...
ARTUR
08 Сентября 2022 в 12:02
Раньери конечно авторитет,но его время ушло ,все остальные сбитые летчики
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