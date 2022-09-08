«Интер» начал искать замену Индзаги - есть четыре претендента

Руководство миланского «Интера» недовольно выступлением команды на старте нынешнего сезона. Согласно сведениям журналистов Sportmediaset, «нерадзурри» задумались над отставкой Симоне Индзаги с поста главного тренера команды.

В шорт-лист потенциальных преемников итальянского наставника включены сразу несколько известных специалистов: Маурисио Почеттино, Марсело Бьелса, Роберто де Дзерби и Клаудио Раньери.

Накануне «Интер» неудачно стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов, потерпев домашнее поражение от «Баварии» со счетом 0:2.

В Серии А «нерадзурри» занимают лишь восьмое место после пяти туров.