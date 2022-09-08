Инсайдер Романо оценил трансфер Хвичи в «Наполи»

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо поделился мнением о трансфере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Игрок обошелся неаполитанскому клубу в десять миллионов евро.

«Забавно, но «Наполи» заплатил за него всего лишь десять миллионов. Это очень классное подписание, высший пилотаж от скаутов клуба», - гласит сообщение Фабрицио в социальных сетях.

В текущем сезоне чемпионата Италии грузинский хавбек забил четыре гола и отдал результативный пас в пяти проведенных матчах.

Во вчерашней встрече с «Ливерпулем» в ЛЧ Хвича отметился голевой передачей.