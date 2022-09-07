​Агент рассказал о настрое Миранчука

Алексей Миранчук получил травму в первом же своём матче за «Торино», в котором он, кстати говоря, успел забить гол. Российский хавбек вернётся в строй после сентябрьской паузы на матчи сборных. Между тем, о состоянии Миранчука высказался его агент Вадим Шпинев.

«Настрой у него отличный, боевой! Ничего страшного не произошло, травмы случаются у всех. Лёша их преодолевает и готовится побеждать вместе с «Торино». Надеемся, что всё будет замечательно!» - высказался Шпинев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в августе «Торино» арендовал Алексея Миранчука у «Аталанты». В соглашении между клубами прописана опция возможного выкупа.

Добавим, что в Италии Алексей Миранчук выступает с осени 2020 календарного года.