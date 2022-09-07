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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент рассказал о настрое Миранчука

 
07 Сентября 2022 • 15:40 Комментировать

Алексей Миранчук получил травму в первом же своём матче за «Торино», в котором он, кстати говоря, успел забить гол. Российский хавбек вернётся в строй после сентябрьской паузы на матчи сборных. Между тем, о состоянии Миранчука высказался его агент Вадим Шпинев.

«Настрой у него отличный, боевой! Ничего страшного не произошло, травмы случаются у всех. Лёша их преодолевает и готовится побеждать вместе с «Торино». Надеемся, что всё будет замечательно!» - высказался Шпинев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в августе «Торино» арендовал Алексея Миранчука у «Аталанты». В соглашении между клубами прописана опция возможного выкупа.

Добавим, что в Италии Алексей Миранчук выступает с осени 2020 календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Вадим Шпинев
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