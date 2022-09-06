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Чемпионат Италии. Серия А

​Погба рассказал о своём состоянии – на звёздного игрока навалились проблемы

 
06 Сентября 2022 • 18:42 Комментировать

На звёздного игрока «Ювентуса» Поля Погба навалились проблемы. Его брат Матиас распространяет слухи, занимаясь, как считают у футболиста, вымогательством. Между тем, консервативное лечение травмы колена не помогло, и Погба пришлось согласиться на операцию. Теперь хавбек рискует не сыграть на чемпионате мира в Катаре.  

На фоне всех этих трудностей Поль Погба записал видеообращение. В нём француз поблагодарил фанатов за сообщения поддержки.

«Операция прошла хорошо, я поправлюсь и вернусь очень скоро. Знайте, что несмотря на травму и другие проблемы, морально я в порядке», - высказался Погба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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