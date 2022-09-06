​Погба рассказал о своём состоянии – на звёздного игрока навалились проблемы

На звёздного игрока «Ювентуса» Поля Погба навалились проблемы. Его брат Матиас распространяет слухи, занимаясь, как считают у футболиста, вымогательством. Между тем, консервативное лечение травмы колена не помогло, и Погба пришлось согласиться на операцию. Теперь хавбек рискует не сыграть на чемпионате мира в Катаре.

На фоне всех этих трудностей Поль Погба записал видеообращение. В нём француз поблагодарил фанатов за сообщения поддержки.

«Операция прошла хорошо, я поправлюсь и вернусь очень скоро. Знайте, что несмотря на травму и другие проблемы, морально я в порядке», - высказался Погба.