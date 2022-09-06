Экс-игрок «Спартака» может перейти в команду Моуринью

Сербский защитник Никола Максимович, поигравший в Российской премьер-лиге за московский «Спартак», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате.

Свободный агент попал в сферу интересов столичной «Ромы», об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры. Последним местом работы Максимовича был генуэзский «Дженоа». В прошлом сезоне 30-летний защитник принял участие в 14 матчах Серии А, в которых получил две желтые карточки.

После пяти туров чемпионата Италии римский клуб набрал десять очков и занимает пятое место в турнирной таблице.