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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Спартака» может перейти в команду Моуринью

 
06 Сентября 2022 • 11:15 Комментировать

Сербский защитник Никола Максимович, поигравший в Российской премьер-лиге за московский «Спартак», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате.

Свободный агент попал в сферу интересов столичной «Ромы», об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры. Последним местом работы Максимовича был генуэзский «Дженоа». В прошлом сезоне 30-летний защитник принял участие в 14 матчах Серии А, в которых получил две желтые карточки.

После пяти туров чемпионата Италии римский клуб набрал десять очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Никола Максимович Трансферы футбола - лето 2022
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