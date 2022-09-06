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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» хочет продлить контракт с Залевски до 2027 года

 
06 Сентября 2022 • 10:01 Комментировать
Эмполи
...
Рома
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12.09 21:45

«Рома» хочет продлить соглашение со своим вингером Николой Залевски до 2027 года. Нынешний контракт польского футболиста истекает в 2025 году.

По информации от журналиста Николо Скиры, «джаллоросси» хотят продлить сотрудничество с Залевски, чтобы обезопасить себя от попыток трансфера со стороны европейских грандов. Сообщается, что главный тренер Жозе Моуринью очень высоко оценивает таланты футболиста.

В нынешнем сезоне Залевски не отличился ни одним голевым действием за 4 матча в итальянской Серии А. 20-летний футболист сборной Польши способен закрыть любую позицию на левой бровке.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Никола Залевски
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