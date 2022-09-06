Бонуччи может покинуть «Ювентус» - на игрока есть претендент

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может сменить итальянский чемпионат на турецкую Суперлигу. По сообщениям журналистов Fanatik, интерес к 35-летнему футболисту, потерявшему место в старте «старой синьоры», проявляет стамбульский «Галатасарай».

При этом переход видится маловероятным, поскольку трансферное окно в Италии уже закрылось, и «Ювентус» не сможет подписать игрока на замену Бонуччи.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Леонардо провел всего два поединка, не отметившись результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до середины 2024 года.