В «Торино» рассказали о восстановлении Миранчука

Футбольный функционер Давиде Ваньяти, занимающий пост спортивного директора «Торино», рассказал о процессе восстановления россиянина Алексея Миранчука от травмы.

«По Миранчуку без изменений, возвращение - после матчей сборных», - передает слова спортдира «РБ Спорт».

Российский хавбек получил повреждение по ходу матча первого тура Серии А против «Монцы». В этой встрече Алексей отметился забитым мячом в концовке первого тайма.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды. Трудовое соглашение рассчитано до лета 2023 года. Полноценными правами на россиянина владеет «Аталанта».