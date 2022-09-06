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Чемпионат Италии. Серия А

Косми возвращается к тренерской деятельности - будет тренировать хорватский клуб

 
06 Сентября 2022 • 05:10 Комментировать

Известный итальянский специалист Серсе Косми снова в обойме - он будет тренировать хорватский клуб «Риека», который выступает в высшей лиге Хорватии. Сообщение об этом появилось на сайте самой «Риеки», в нем Косми назван «иконой итальянского футбола».

Так ли это или нет, спорить не станем. Но свою последнюю миссию «икона» провалила - весной 2021 года он пытался спасти от вылета из высшей лиги итальянского футбола «Кротоне», но этого не получилось.

Помимо «Кротоне», Косми тренировал еще не менее полутора десятков итальянских клубов, самым именитым из которых был «Удинезе» в сезоне 2005\2006.

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Евро-Футбол.Ру,
Серсе Косми Риека
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