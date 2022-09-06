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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло восхищается Леау

 
06 Сентября 2022 • 02:39 Комментировать
Сампдория
...
Милан
1 6.20 X 4.40 2 1.50
10.09 21:45

Португальский нападающий «Милана» забил два мяча и отдал голевую передачу в дерби с «Интером», став главным протагонистом самого интересного матча пятого тура итальянской Серии А.

Его игрой восхищается Фабио Капелло, бывший тренер «Милана». Правда, есть в бочке похвалы и ложка пресловутого дегтя.

- Леау? Он собирает кассу с продажи билетов, люди идут смотреть на него. Его второй гол «Интеру» был невероятен. Он неутомим, в сравнении с ним соперники словно стоят на месте. Он может стать одним из лучших в мире. Но для этого надо играть на уровне во всех матчах, а не только когда ему хочется. Да и не мешало бы больше участвовать в игре без мяча, в отборе, - цитирует Капелло Sky Calcio Club.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Рафаэл Леау
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САМПДОРИЯ МИЛАН
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