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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Влашича позволил «Торино» обыграть «Лечче»

 
05 Сентября 2022 • 23:43 Комментировать
Торино
1:0
Лечче
окончен

В заключительном матче пятого тура Серии А «Торино» играл против одной из шести команд, которые до сих пор не побеждали, «Лечче». «Быки» превзошли соперника во всем, включая количество голевых ударов. На 40-й минуте хорошо нам известный Никола Влашич проник в штрафную и пробил в дальний угол ворот, принеся три очка туринцам (1:0). Его команда набрала 10 баллов и делит четвертое место. «Лечче» - 17-й. Добавим, что Алексей Миранчук продолжает восстановление после травмы.

Протокол игры  
Торино1:0Лечче
(1:0) Влашич Никола40'  
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняДжиджи КоффиШуурс Перр  57' 65' (Буонджорно Алессандро ( 65') Родригес РикардоЛазаро Валентино 81' (Эйна Ола ( 81') Войвода МергимЛукич СашаИлкхан Эмирхан  53' 64' (Линетти Кароль ( 64') Влашич НиколаПеллегри Пьетро 81' (Санабрия Антонио ( 81') Радоньич Неманья
Запасные: Сек ДембаБайейе БрайанГарбетт МэттьюДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо НдариЗима ДавидЮрич Иван
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинТуиа АлессандроБаскиротто ФедерикоГалло АнтониноЮлманд Мортен  53'Ди Франческо Федерико 46' (Уден Реми ( 46') Гонсалес Джоан 84' (Аскилдсен Кристоффер ( 84') Бистрович Кристиян 74' (Родригес Пабло ( 74') Банда Ламек 65' (Коломбо Лоренцо ( 65') Сисей Ассан 65' (Листковски Марчин ( 65')
Запасные: Самоя ЯсперБлеве МаркоЛемменс МатсЮмтити СамуэльПеццелла ДжузеппеПонграчич МаринБлен АлексисХельгасон Торир
05 сентября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

Видео

1:0. Гол Николы Влашича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Николы Влашича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Лечче Никола Влашич
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окончен Монца 0:2 Аталанта 4.80 3.90 1.72
окончен Салернитана 2:2 Эмполи 2.20 3.40 3.35
окончен Торино 1:0 Лечче 1.70 3.60 5.40
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