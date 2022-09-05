Гол Влашича позволил «Торино» обыграть «Лечче»

В заключительном матче пятого тура Серии А «Торино» играл против одной из шести команд, которые до сих пор не побеждали, «Лечче». «Быки» превзошли соперника во всем, включая количество голевых ударов. На 40-й минуте хорошо нам известный Никола Влашич проник в штрафную и пробил в дальний угол ворот, принеся три очка туринцам (1:0). Его команда набрала 10 баллов и делит четвертое место. «Лечче» - 17-й. Добавим, что Алексей Миранчук продолжает восстановление после травмы.

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