Гол Влашича позволил «Торино» обыграть «Лечче»

В заключительном матче пятого тура Серии А «Торино» играл против одной из шести команд, которые до сих пор не побеждали, «Лечче». «Быки» превзошли соперника во всем, включая количество голевых ударов. На 40-й минуте хорошо нам известный Никола Влашич проник в штрафную и пробил в дальний угол ворот, принеся три очка туринцам (1:0). Его команда набрала 10 баллов и делит четвертое место. «Лечче» - 17-й. Добавим, что Алексей Миранчук продолжает восстановление после травмы.
Протокол игры
|(1:0) Влашич Никола40'
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Шуурс Перр 57'65' (Буонджорно Алессандро (65') •Родригес Рикардо•Лазаро Валентино81' (Эйна Ола (81') •Войвода Мергим•Лукич Саша•Илкхан Эмирхан 53'64' (Линетти Кароль (64') •Влашич Никола•Пеллегри Пьетро81' (Санабрия Антонио (81') •Радоньич Неманья
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Туиа Алессандро•Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Юлманд Мортен• 53'Ди Франческо Федерико46' (Уден Реми (46') •Гонсалес Джоан84' (Аскилдсен Кристоффер (84') •Бистрович Кристиян74' (Родригес Пабло (74') •Банда Ламек65' (Коломбо Лоренцо (65') •Сисей Ассан65' (Листковски Марчин (65')
05 сентября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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