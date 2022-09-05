Леау попросил у «Милана» увеличить ему зарплату в пять раз

Итальянский «Милан» собирается продлить контракт со своим футболистом в лице Рафаэла Леау.

Как отмечает Calciomercato, «россонери» не хотят отпускать игрока, который в последнее время стал ключевым для команды. Вся загвоздка состоит в том, что 23-летний португалец настаивает на повышении зарплаты.

Источник заверяет, что сейчас игрок получает 1.5 миллиона евро, но, согласно новому контракту, хочет видеть у себя зарплату в 7.5 миллионов евро, на что «россонери» пока не готовы пойти.

Источник отмечает, что «красно-черные» готовы предложить 23-летнему игроку трудовое соглашение до середине 2027 года. Причиной переговоров послужил интерес к игроку со стороны лондонского «Челси», которого английская команда пыталась подписать в летнее трансферное окно.