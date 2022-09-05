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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи рассказал о недостатках нынешнего «Ювентуса»

 
05 Сентября 2022 • 21:18 Комментировать

Центральный защитник и капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, в чём предстоит прибавить команде, чтобы преуспеть.

«В нашем составе произошли серьёзные изменения, и нам трудно в короткие сроки вернуть ДНК «Ювентуса». Очевидно, что это происходит постепенно. Тренер проводит постоянную работу над менталитетом команды, чтобы все мы полностью осознавали, что значит носить футболку «Ювентуса». Я убеждён, что с нынешним составом клуб способен вернуться на вершину. Сейчас у нас много молодёжи, которая действительно заслуживает быть здесь», – рассказал 35-летний футболист на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
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