Бонуччи рассказал о недостатках нынешнего «Ювентуса»

Центральный защитник и капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, в чём предстоит прибавить команде, чтобы преуспеть.

«В нашем составе произошли серьёзные изменения, и нам трудно в короткие сроки вернуть ДНК «Ювентуса». Очевидно, что это происходит постепенно. Тренер проводит постоянную работу над менталитетом команды, чтобы все мы полностью осознавали, что значит носить футболку «Ювентуса». Я убеждён, что с нынешним составом клуб способен вернуться на вершину. Сейчас у нас много молодёжи, которая действительно заслуживает быть здесь», – рассказал 35-летний футболист на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ».