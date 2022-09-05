​Погба может восстановиться к чемпионату мира после операции

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отважился на хирургическое вмешательство в связи с проблемой с мениском. Поначалу француз выбрал консервативное лечение, но оно не принесло желаемых результатов. Как следствие, Погба предстоит лечь под нож.

Изначальное нежелание Погба переносить операцию связано с его желанием сыграть на чемпионате мира. Впрочем, хирургическое вмешательство может и не стать преградой для полузащитника в его стремлении выступить в Катаре. На сайте Джанлуки ди Марцио сообщается о том, что на восстановление Погба понадобится около шести недель. В такой ситуации Поль успеет вернуться на поле и набрать форму к мундиалю.

Более точные сроки восстановления Поля Погба будут обнародованы позднее.