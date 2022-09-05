​Погба предстоит операция – он наверняка пропустит чемпионат мира

Плохие новости для фанатов полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что 29-летнему футболисту предстоит перенести операцию на мениске. По данным журналиста, такое решение в понедельник было принято врачами «Ювентуса» совместно с Погба.

Ранее сообщалось, что Поль Погба предпочитает консервативное лечение. Француз даже летал на консультацию с врачом.

Решение о проведении хирургического вмешательства означает, что Поль Погба наверняка пропустит чемпионат мира в Катаре, который пройдёт в ноябре-декабре текущего года.