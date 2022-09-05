​Мбаппе прокомментировал слухи о том, что его проклял Погба

Брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Матиас недавно сообщил, что футболист обращался к шаману ради наложения проклятия на Килиана Мбаппе.

Позже во Франции сообщили, что Погба действительно обращался к шаману, но не ради проклятия партнёра по сборной, а ради финансовой помощи детям в Африке.

«Я предпочитаю верить своему партнёру по команде. Есть его слово, а есть слово его брата – я верю своему товарищу. Так что я спокоен в этой ситуации», - слова Мбаппе приводит RMC Sport.

У Поля Погба считают, что его брат Матиас занимается вымогательством. В настоящий момент полиция проводит расследование.