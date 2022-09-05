Томори знает, в чём необходимо прибавить «Милану»

«Милан» победил в пятом туре чемпионата Италии, обыграв земляков из «Интера», но Фикайо Томори, защитник «россонери», призвал партнеров не предаваться блаженству излишне долго. Он отметил одну особенность, которая не дает ему сейчас покоя.

- Я очень доволен победой. Это был важный матч. Мы все счастливы, надо двигаться вперед в том же духе. Но уже в трех матчах чемпионата мы оказывались в роли догоняющих по ходу игры. Вот над этим надо работать, - цитирует игрока Milan TV.

В следующем, шестом туре чемпионата итальянской Серии А «Милан» сыграет на выезде с «Сампдорией», этот матч будет сыгран 10 сентября.