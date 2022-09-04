На прошлой неделе в прессу просочилась информация о том, что Поль Погба обращался к шаману ради наложения проклятия на Килиана Мбаппе из-за личной неприязни. Информацию раскрыл брат Погба Матиас, которого Поль обвиняет в вымогательстве. В настоящее время полиция проводит расследование. Как сообщает France info, в рамках одного из допросов Погба рассказал правоохранителям, что он действительно давал деньги шаману, но речи о проклятии Мбаппе не шло. Поль передал деньги для благотворительной организации, которая помогает детям в Африке.

Ранее сообщалось, что весной у Поля Погба вооружённые люди требовали 13 миллионов евро. К инциденту может быть причастен брат футболиста – Матиас Погба.