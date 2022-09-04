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Чемпионат Италии. Серия А

Погба признался, что обращался к шаману, но он не проклинал Мбаппе слухи

 
04 Сентября 2022 • 20:59 Комментировать (1)

На прошлой неделе в прессу просочилась информация о том, что Поль Погба обращался к шаману ради наложения проклятия на Килиана Мбаппе из-за личной неприязни. Информацию раскрыл брат Погба Матиас, которого Поль обвиняет в вымогательстве. В настоящее время полиция проводит расследование. Как сообщает France info, в рамках одного из допросов Погба рассказал правоохранителям, что он действительно давал деньги шаману, но речи о проклятии Мбаппе не шло. Поль передал деньги для благотворительной организации, которая помогает детям в Африке.

Ранее сообщалось, что весной у Поля Погба вооружённые люди требовали 13 миллионов евро. К инциденту может быть причастен брат футболиста – Матиас Погба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Матиас Погба Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
04 Сентября 2022 в 21:03
Мбаппе : Так я тоже в Африке родился. Спасибо за помощь... 🌚.. А-ха-ха-ха...
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