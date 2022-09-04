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Чемпионат Италии. Серия А

Михайлович близок к увольнению

 
04 Сентября 2022 • 17:59 Комментировать
Специя
2:2
Болонья
окончен

Итальянская «Болонья» не очень удачно начала чемпионат, после четырех матчей команда все еще не может одержать первую победу. Это может дорого обойтись сербскому специалисту Синише Михайловичу, который тренирует клуб. Как сообщают итальянские источники, он близок к тому, чтобы остаться без работы.

Уже называются фамилии возможных преемников Михайловича - это его нынешний помощник Джованни Сартори, либо бывший тренер «Сассуоло» и донецкого «Шахтера» Роберто де Дзерби. Многое будет зависеть от итогов матча между «Болоньей» и «Специей», который заканчивается прямо в эти минуты

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Синиша Михайлович
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окончен Кремонезе 0:0 Сассуоло 3.05 3.50 2.30
окончен Специя 2:2 Болонья 3.05 3.20 2.45
04.09  19:00 Верона ... Сампдория 2.05 3.50 3.60
04.09  21:45 Удинезе ... Рома 3.90 3.65 1.90
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