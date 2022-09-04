​В Федерации судей раздражены словами Сарри

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после домашнего поражения от «Наполи» (1:2) критиковал работу бригады арбитров. Впрочем, в Федерации судей Италии считают, что рефери Симоне Соцца хорошо отработал на матче в Риме. По данным La Gazzetta dello Sport, руководители судейского корпуса были удивлены и раздражены словами Сарри.

В пяти прошедших турах Серии А «Лацио» удалось набрать восемь очков. Команда Маурицио Сарри на текущий момент располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

Следующий матч «Лацио» проведёт в четверг, 8 сентября. Команда Маурицио Сарри сыграет против «Фейеноорда» в Лиге Европы.