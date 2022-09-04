Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​В Федерации судей раздражены словами Сарри

 
04 Сентября 2022 • 15:30 Комментировать

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после домашнего поражения от «Наполи» (1:2) критиковал работу бригады арбитров. Впрочем, в Федерации судей Италии считают, что рефери Симоне Соцца хорошо отработал на матче в Риме. По данным La Gazzetta dello Sport, руководители судейского корпуса были удивлены и раздражены словами Сарри.

В пяти прошедших турах Серии А «Лацио» удалось набрать восемь очков. Команда Маурицио Сарри на текущий момент располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

Следующий матч «Лацио» проведёт в четверг, 8 сентября. Команда Маурицио Сарри сыграет против «Фейеноорда» в Лиге Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кремонезе 0:0 Сассуоло 3.05 3.50 2.30
Идет 23 минута Специя 0:1 Болонья 3.05 3.20 2.45
04.09  19:00 Верона ... Сампдория 2.05 3.50 3.60
04.09  21:45 Удинезе ... Рома 3.90 3.65 1.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
15:30 · Италия. Серия А
​В Федерации судей раздражены словами Сарри
15:26 · Италия. Серия А
«Кремонезе» набрал первое очко, не позволив забить «Сассуоло»
13:19 · Италия. Серия А
Капелло пожелал удачи Кокорину в «Арисе»
11:59 · Италия. Серия А
«Милан» приготовил новый контракт для Леау
11:14 · Италия. Серия А
Сёмин отреагировал на успехи Кварацхелии в Серии А
10:34 · Италия. Серия А
Моуринью считает, что «Удинезе» умеет влиять на судей
09:50 · Италия. Серия А
Массажист Кокорина: «Саша ещё может быть крут»
08:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил новый контракт Данило
07:57 · Италия. Серия А
Хвича стал рекордсменом «Наполи»
06:25 · Италия. Серия А
Спаллетти рассказал, что думает о Хвиче
01:45 · Италия. Серия А
Галтье рассказал, как сорвался переход Шкриньяра в «ПСЖ»: «Мы были близки»
03 Сентября
23:42 · Италия. Серия А
Очередной гол Кварацхелии позволил «Наполи» обыграть «Лацио»
23:41 · Италия. Серия А
Беннасер: «Лига чемпионов – другой уровень, но «Милан» готов»
23:03 · Италия. Серия А
Пиоли: «Милан» предложит новый контракт Леау»
22:01 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги – о поражении от «Милана»: «Интер» заслужил ничью» 4
Все новости
Рекомендуем