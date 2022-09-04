«Милан» приготовил новый контракт для Леау

Руководство «Милана» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с португальским нападающим Рафаэлом Леау. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Экрем Конур.

По сведениям источника, «россонери» предложат 23-летнему футболисту трудовое соглашение до середины 2027 года. Причиной переговоров послужил интерес к Рафаэлу со стороны лондонского «Челси». «Пенсионеры» пытались подписать нападающего в летнее трансферное окно.

В новом сезоне итальянской Серии А Леау принял участие в пяти поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.