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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» приготовил новый контракт для Леау

 
04 Сентября 2022 • 11:59 Комментировать

Руководство «Милана» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с португальским нападающим Рафаэлом Леау. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Экрем Конур.

По сведениям источника, «россонери» предложат 23-летнему футболисту трудовое соглашение до середины 2027 года. Причиной переговоров послужил интерес к Рафаэлу со стороны лондонского «Челси». «Пенсионеры» пытались подписать нападающего в летнее трансферное окно.

В новом сезоне итальянской Серии А Леау принял участие в пяти поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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