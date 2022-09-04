Сёмин отреагировал на успехи Кварацхелии в Серии А

Легенда российского тренерского цеха Юрий Сёмин высказался о успехах грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Экс-хавбека «Рубина» признали лучшим футболистом Серии А по итогам августа.

«Хвича показывает высокий уровень игры. Не зря его отмечает пресса, футболисты признали лучшим игроком месяца. Это дорогого стоит», - приводит слова бывшего главного тренера московского «Локомотива» издание «Спорт-экспресс».

Кварацхелия пополнил ряды «Наполи» в летнее трансферное окно. С ним был подписал долгосрочный трудовой договор.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 21-летний полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.