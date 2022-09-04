Массажист Кокорина: «Саша ещё может быть крут»

Массажист Сергей Колесников, который сотрудничает с российским нападающим Александром Кокориным, поделился мнением о переходе 31-летнего форварда в кипрский «Арис».

«Кокорин физически в порядке. Он расстроен, что у него не получилось в Италии, в «Фиорентине». Но Саша еще может быть крут», - приводит слова массажиста «Чемпионат».

Напомним, что Александр перешел в «Арис» на правах аренды, рассчитанной до завершения нынешнего сезона.

В пятницу, 2 сентября, форвард дебютировал за новую команду во встрече с «Олимпиакосом».

До переезда в Европу Кокорин поиграл за «Зенит», «Динамо», «Спартак» и «Сочи».